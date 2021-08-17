友邦上月宣布戰略投資中郵人壽120億元人民幣，獲得24.99%股權。首席執行官兼總裁李源祥表示該行無意將中郵人壽取代（convert）友邦中國，重申友邦中國是其的核心策略，集中在代理渠道，向中產和富裕階層銷售。中郵人壽擁有郵儲銀行（1658）渠道，在大眾市場有很強的分銷能力，可以補充友邦中國的業務。

至於友邦是否有意與郵儲銀行達成銀保銷售合作，陳榮聲表示會探索與郵儲銀行和郵政集團的可行合作機會。友邦今年宣布收購東亞人壽，他表示7月起已經在中港兩地分行銷售友邦的產品。

李源祥去年上任至今，已宣布收購東亞人壽和戰略投資中郵人壽，對於未來是否會有更多的併購投資，或要預留資本用作收購，集團首席財務總監鍾家富表示，有外部收購機會是偶然性，該行仍主要依靠內生增長，有很強的財政紀律。

對於香港引入《反制裁法》對友邦的影響，集團法律總顧問聶鳴川表示，該行在過去營運中，投放了很多時間和精力應對監管環境，建立很多程序維持合規，有信心整個集團的營運都可以規合法規。友邦的業務性質，以目前的法律意見而言，不會對該行營運模型有很大的影響。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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