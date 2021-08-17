友邦：內地經紀有經驗在疫情下銷售
文章日期：2021年8月17日 13:55
友邦保險（1299）上半年新業務價值，以固定匯率計算按年上升22%至18.14億美元。其中中國內地市場按年上升15%至7.38億美元，重返2019年新冠肺炎爆發前水平。近日內地再爆疫情，區域首席執行官陳榮聲表示，以去年經驗，相信政府可以很快地控制疫情。該行有去年經驗，在內地的經紀利用科技與客戶網上接觸和銷售，應對防疫封鎖措施。
友邦上月宣布戰略投資中郵人壽120億元人民幣，獲得24.99%股權。首席執行官兼總裁李源祥表示該行無意將中郵人壽取代（convert）友邦中國，重申友邦中國是其的核心策略，集中在代理渠道，向中產和富裕階層銷售。中郵人壽擁有郵儲銀行（1658）渠道，在大眾市場有很強的分銷能力，可以補充友邦中國的業務。
至於友邦是否有意與郵儲銀行達成銀保銷售合作，陳榮聲表示會探索與郵儲銀行和郵政集團的可行合作機會。友邦今年宣布收購東亞人壽，他表示7月起已經在中港兩地分行銷售友邦的產品。
李源祥去年上任至今，已宣布收購東亞人壽和戰略投資中郵人壽，對於未來是否會有更多的併購投資，或要預留資本用作收購，集團首席財務總監鍾家富表示，有外部收購機會是偶然性，該行仍主要依靠內生增長，有很強的財政紀律。
對於香港引入《反制裁法》對友邦的影響，集團法律總顧問聶鳴川表示，該行在過去營運中，投放了很多時間和精力應對監管環境，建立很多程序維持合規，有信心整個集團的營運都可以規合法規。友邦的業務性質，以目前的法律意見而言，不會對該行營運模型有很大的影響。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
《沽注一擲》Michael Burry 沽空「契媽」ARKK