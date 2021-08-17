據報導，在今日（8月17日）恒大地產集團進行了相關工商登記變更，恒大集團董事長由許家印變更為趙長龍，總經理、法人也從柯鵬變為趙長龍，柯鵬仍任地產集團總裁。

本報翻查資料顯示，在2017年11月23日恒大地產集團曾進行了相關工商登記變更，恒大地產集團董事長由趙長龍變更為許家印。同時，董事由何妙玲變更為趙長龍。相關變動已經於2017年11月23日完成工商登記備案。

恒大早於2016年首次提出將恆大地產借殼內地深深房回A上市，及至去年底集團公布終止回A。

對於恒大地產集團的相關工商登記變更中，恒大地產集團董事長、總經理及法人都變為趙長龍。恒大集團新聞發言人表示，此項變更系恒大地產借深深房回A股終止后的正常變動，未涉及具體管理架構、股權的變化。

恒大地產集團作為是恒大集團的子公司，2017年8月前，公司的董事長、總經理及法人也一直都是趙長龍。

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