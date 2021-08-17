大市的跌勢幾全面。科網股繼續捱沽，騰訊（0700）阿里巴巴（9988）跌3%、4%。醫藥、汽車、體育用品、餐飲食品股等等都有沽壓。藍籌藥明生物（2269）安踏（2020）海底撈（6862）跌3%至6%不等。另石油、礦石、有色金屬、化工股亦受壓。不過，業績股有追捧，舜宇（2382）友邦（1299）公布業績後升6%、4%，創科（0669）再近升2%。中資電訊、水泥、工程、航空等股份向好，氫能概念仍有炒作。業績股百富（0327）調整後回勇，可以留意。

百富上周公布上半年業績，半年收入升31%，純利增長34%。中期息每股12仙，按年增超過七成。純利增長較早前預告增長不少三成更為理想，不過業績股價先升後回，直到今早大彈一口氣收復失地。上半年公司的主要收入仍然來自電子支付終端產品銷售，去年收入增三成；服務收入基數低，保持較快速增長，半年升七成，動力來自SaaS（軟件即服務）解決方案及其他增值服務。

受到人民幣升值及原材料價格上升影響，百富半年毛利率受壓，按年下跌1.6個百分點至40%。不過，公司打造的雲端應用平台PAXSTORE，可以幫助中小型商戶透過一個平台實現支付電子化，也受惠於全球無現金的發展趨勢，隨着業務發展，規模效益將有望推動服務方面的業績有更佳表現，成為增長動力。

股價方面，百富今早以陽燭升穿9.5元，初步擺脫5月以來調整趨勢，料可延續中期升浪向上。短線入市止蝕位可放在50天線約9元。

劉思明

投資版副主編