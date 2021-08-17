富匯建築去年獲內地藝人劉心藝及中國投資基金（0612）（前稱鼎益豐）主席兼非執董馬小秋入主。馬小秋現為中國投資基金主席兼非執董，亦是富匯建築的主席兼非執董。劉心藝則為馬小秋的女兒，現為富匯建築行政總裁兼執董。

富匯建築指，扭虧為盈主要由於趕上大部分去年因新冠疫情而延遲的手頭及建設中的香港建築項目工作進度，令2021財政年度上半年分部虧損收窄；及中期在中國內地開展演藝文化事業相關的新教育及培訓業務，錄得較高淨利率。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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