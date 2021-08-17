調整前，手機鏡頭出貨量目標為增長15%至20%；車載鏡頭目標為35%；手機攝像模組為增長20%至25%。

今年首7月手機鏡頭出貨量完成度，調整前為44.7%至46.7%，調整後為48.8%至51.1%。

孫泱指，公司手機鏡頭市場份額及收入仍有成長空間，相信新增的美國客戶訂單亦有助推動市佔率提升。較早前報道指，舜宇光學今年首度拿到iPhone13的鏡頭供應訂單。

車載鏡頭方面，孫泱稱，晶片短缺情況持續，但隨著汽車搭載視覺及激光雷達傳感器數量不斷增加，相信滲透率提升，強調公司車載鏡頭市場份額高，基數較大，認為增長指引屬合理。

舜宇收報230.2元，升6.28%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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