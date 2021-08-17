舜宇下調手機鏡頭出貨目標 料美國客有助提升市佔
文章日期：2021年8月17日 12:49
根據AAstocks報道，舜宇光學（2382）行政總裁孫泱表示，全年手機鏡頭出貨量增長指引為約5%至10%，車載鏡頭目標增長約30%至35%，手機攝像模組則目標增長20%至25%。
調整前，手機鏡頭出貨量目標為增長15%至20%；車載鏡頭目標為35%；手機攝像模組為增長20%至25%。
今年首7月手機鏡頭出貨量完成度，調整前為44.7%至46.7%，調整後為48.8%至51.1%。
孫泱指，公司手機鏡頭市場份額及收入仍有成長空間，相信新增的美國客戶訂單亦有助推動市佔率提升。較早前報道指，舜宇光學今年首度拿到iPhone13的鏡頭供應訂單。
車載鏡頭方面，孫泱稱，晶片短缺情況持續，但隨著汽車搭載視覺及激光雷達傳感器數量不斷增加，相信滲透率提升，強調公司車載鏡頭市場份額高，基數較大，認為增長指引屬合理。
舜宇收報230.2元，升6.28%。
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