中國建築上半年純利升兩成至35億 派中期息20仙
文章日期：2021年8月17日 12:31
中國建築（3311）公布截至今年6月底止中期業績，期內純利錄35億元，較去年同期28.98億元升20.8%。每股盈利為69.42仙，宣派中期股息每股20仙。
期內營業額為363.7億元，比去年上半年280億元，按年增近三成；毛利則升18.6%至60.13億元，惟毛利率按年跌1.6個百分點至16.5%。
集團指，今年上半年新簽合約額為705.3億元，按年增長40.4%。其中內地市場走勢強勁，期年新簽合約額為362億元，同比上升68.7%；至於香港市場則升27.9%至171.8億元，而澳門市場亦達126億元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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