期內營業額為363.7億元，比去年上半年280億元，按年增近三成；毛利則升18.6%至60.13億元，惟毛利率按年跌1.6個百分點至16.5%。

集團指，今年上半年新簽合約額為705.3億元，按年增長40.4%。其中內地市場走勢強勁，期年新簽合約額為362億元，同比上升68.7%；至於香港市場則升27.9%至171.8億元，而澳門市場亦達126億元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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