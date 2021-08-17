中海物業中期整體收益按年升50.7%至42.956億元，經營溢利按年升39.1%至5.453億元，中期毛利率跌1.9個百分點至16.1%。集團指，收益上升主要由於在管面積的上升以較高比例的包幹制合同為主；非住戶及住戶增值服務持續獲得業務增長；及人民幣兌港元於過往十二個月平均升值的影響。

不過，中期直接經營成本上升較收益增長速度更快，中期升54.2%至36.055億元，主要由於較高比例的包幹制合約及物業管理行業進行市場擴張時面對的價格競爭；擴展非住戶增值服務多元化及產品範圍；擴充人手以積極開拓外部增量市場；及去年同期政府應對肺炎疫情所提供的援助，包括社保減免大幅減少。

其他淨收入及收益為5990萬元，主要包括無條件政府補助及利息收入分別為2600萬元及3330百萬元。

按分部計，物業管理服務佔總收益的70.9%，按年跌7.4個百分點，收益按年升36.5%至30.438億元，中期分部毛利率下跌至2.4個百分點至13.8%，分部利潤上升 20.6%至3.752億元。截至六月底管理的總建築面積增加至2.325億平方米，較2020年底增加 24.3%。來自獨立第三方的在管建築面積比例增加至26.2%，按年升13.6個百分點。來自包幹制及酬金制的固定物業管理合同的收益分別佔分部收益之95%及5%

增值服務方面，佔收益的比率按年升6.1個百分點，收益按年增加93.5%至11.824億元，當中來自非住戶及住戶增值服務的子分部收益分別增加89.4%及102.4%。分部毛利率下跌3.3個百分點至21.1%，分部利潤在扣除分部費用後，按年升48.2%至1.892億元。

中海物業早市跌0.76%至7.86元。

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日期：2021年8月24日 (星期二)

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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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