集團中期收益按年升15.7%至31.07億元，毛利率按年升4個百分點至41.8%，經營溢利率按年升2.9個百分點至22.9%。

期內，集團各項營運比率中，廣告及宣傳開支佔收入比率微升0.6個百分點至8%，員工成本微跌0.3個百分點至8.7%，研發開支微跌0.2個百分點至3.6%。存貨周轉日數由上年同期111日，下跌41天至70日。

截至今年6月底，361度共開設5,155間361度核心品牌門店；按區域劃分，約76.26% 的門店位於中國三線及三線以下城市，而5.97% 及17.77% 的門店分別位於中國一線及二線城市。未來，集團在鼓勵分銷商及授權零售商在關閉較小門店以精簡零售門店的同時，在商場及百貨等地方開設規模更大的門店，優化渠道結構。

361度早市升1.47%，報3.46元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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