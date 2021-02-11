內地再監管 科指連跌5日 恒指半日跌178點 北水續流出
文章日期：2021年8月17日 12:11
中國擬禁網絡不正當競爭，科指連跌5日，見7月27日後新低，恒指亦連跌4日。恒指今早低開43點，曾跌195點，高低波幅273點。
恒指半日跌178點或0.68%，報26002點，成交金額728億元；國指跌84點或0.91%，報9181點。恒生科技指數收報6346點，跌1.15%。
藍籌22隻升，35隻下跌，1隻無升跌。舜宇（2382）升6.28%，收報230.2元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升3.51%，收報97.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻75點；藥明生物（2269）跌5.79%，收報114元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌2.77%，收報175.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低70點。
恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報230.2元，升6.28%；跌幅最大的是閱文（0772）收報65.65元，跌9.2%。
恒指10天線(26345.34點)受阻，20天線(26359.17點)將跌穿10天線；科指亦遠離10天線(6666.29點)。
北水南下合計淨流出15.68億元，較上日減少72.15%，連續第4日流出，累計流出95.52億元。南水北上合計淨流入40.18億元人民幣，較上日減少35.21%，連續第2日流入，累計流入102.2億元。
傳內測刷掌支付，微信：屬內部技術預研，未測試亦無應用計劃。騰訊（0700）收報437元，跌3.7%。
中國就禁止網絡不正當競爭徵求意見。阿里巴巴（9988）收報175.4元，跌2.77%；美團（3690）收報218.8元，跌1.17%。網易（9999）收報129.7元，跌4.91%；京東（9618）收報255元，跌3.26%。
傳阿里健康（0241）正完成對小鹿中醫的收購。收報11.82元，跌0.51%。
官媒批評網絡不良粉絲文化。快手（1024）創上市新低，見72.1元，收報74.05元，跌0.8%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見526.5元，收報529元，跌5.62%；映客（3700）收報1.67元，升0.6%；天鴿互動（1980）收報1.02元，跌1.92%；阿里影業（1060）收報0.91元，跌1.09%。
多間公司公布業績，績前表現如下，361度（1361）收報3.46元，升1.47%；中海物業（2669）收報7.85元，跌0.88%；中國建築（3311）收報5.45元，跌0.91%；萬國數據（9698）收報54.2元，跌3.56%；嘉里物流（0636）收報24.1元，跌0.21%；中通快遞（2057）收報202元，跌4.81%。
友邦（1299）上半年多賺47%，息0.38元，新業務價值勝預期。收報97.3元，升3.51%。
舜宇光學（2382）上半年多賺53%，不派中期息。收報230.2元，升6.28%。
新威國際（0058）：執董李重陽上周四被捕調查，翌日不獲起訴下獲准保釋。收報0.33元，跌5.71%。
MONGOL MINING（0975）上半年銷量減虧損1357萬美元。收報2.28元，跌6.94%。
微盟（2013）中期虧損擴大至5.6億人幣，不派中期息。收報10.58元，升6.22%。
閱文（0772）虧轉盈，中期賺10億，不派息。收報65.65元，跌9.2%。
和諧汽車（3836）中期按年多賺65.4%至4.0億元，不派息。收報4.15元，升1.47%。
南方航空（1055）上月客運力升25.27％。收報4.41元，升4.01%。
華潤置地（1109）首七個月合同銷售額增39%。收報30.15元，升1.69%。
華潤電力（0836）首七個月售電量增22%。收報15.2元，升0.53%。
電訊盈科（0008）企業方案與新加坡SMRT合作，服務擴展至鐵路領域。收報4.14元，跌0.24%。
破頂股表現
破頂股包括，現代牙科（3600）創上市新高，見10元，收報10元，升39.86%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見16.28元，收報14.78元，跌7.74%；創科實業（0669）創上市新高，見180元，收報175.2元，升1.92%；艾德韋宣（9919）創上市新高，見1.97元，收報1.9元，升2.15%；世紀睿科（1450）創52周高，見1.09元，收報1.06元，升15.22%；創興銀行（1111）創52周高，見20.65元，收報20.65元，無升跌。
破底股方面
破底股包括，嘉和生物（6998）創上市新低，見11.24元，收報11.26元，跌1.05%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見526.5元，收報529元，跌5.62%；汽車之家（2518）創上市新低，見73元，收報73.55元，跌0.34%；寶尊電商（9991）創上市新低，見54元，收報54.7元，跌7.05%；百度（9888）創上市新低，見139元，收報139.2元，跌5.11%；快手（1024）創上市新低，見72.1元，收報74.05元，跌0.8%；藍月亮（6993）創上市新低，見6.4元，收報6.51元，跌0.31%；稻草熊（2125）創上市新低，見5.03元，收報5.17元，跌3.36%；FRIENDTIMES（6820）見52周低1.47元，收報1.53元，無升跌；日清食品（1475）見52周低5.2元，收報5.23元，跌0.19%；金沙中國（1928）見52周低24.5元，收報24.65元，跌1.79%；利福（1212）見52周低5.17元，收報5.21元，跌3.34%；太陽城集團（1383）見52周低0.345元，收報0.345元，跌2.82%；中國有贊（8083）見52周低0.87元，收報0.88元，跌1.12%；築友智造（0726）見52周低0.7元，收報0.72元，跌5.26%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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