報道引述周五公布的截至6月30日的文件顯示，新加坡主權基金淡馬錫買入滴滴3300萬份美國存託憑證(ADR)，T. Rowe Associates買入1020萬份。老虎環球基金(Tiger Global Management LLC)和總部位於美國的Adage Capital Partners也披露了對滴滴的可觀持股。億萬富翁索羅斯(George Soros)的基金買入272萬份滴滴ADR。

滴滴出行6月30日在美國上市，發售3.168億份ADR，資44億美元。7月2日中國網信辦稱對滴滴出行啟動網絡安全審查，該公司股價應聲重挫。目前股價較上市首日下跌超過40%。

對沖基金必須每季度向美國證券交易委員會(SEC)提交名為「13F」的文件，外界得以一窺基金經理們截至6月30日止的持股情況，但該文件並不披露其入股日期。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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