路透社：索羅斯等多間知名對沖基金在滴滴被查前大量入股
文章日期：2021年8月17日 11:49
路透社引述文件指，包括索羅斯、淡馬錫等多家知名對沖基金在滴滴被查前大量買入其股票。
報道引述周五公布的截至6月30日的文件顯示，新加坡主權基金淡馬錫買入滴滴3300萬份美國存託憑證(ADR)，T. Rowe Associates買入1020萬份。老虎環球基金(Tiger Global Management LLC)和總部位於美國的Adage Capital Partners也披露了對滴滴的可觀持股。億萬富翁索羅斯(George Soros)的基金買入272萬份滴滴ADR。
滴滴出行6月30日在美國上市，發售3.168億份ADR，資44億美元。7月2日中國網信辦稱對滴滴出行啟動網絡安全審查，該公司股價應聲重挫。目前股價較上市首日下跌超過40%。
對沖基金必須每季度向美國證券交易委員會(SEC)提交名為「13F」的文件，外界得以一窺基金經理們截至6月30日止的持股情況，但該文件並不披露其入股日期。
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