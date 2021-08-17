傳內測刷掌支付 微信：屬內部技術預研 未測試亦無應用計劃
文章日期：2021年8月17日 11:41
內媒報道，騰訊（0700）旗下微信正進行「刷掌支付」的測試，騰訊回應內媒查詢時指，「刷掌支付僅為微信內部技術預研，未開啟測試，目前也無應用計劃。」
何謂「刷掌支付」？
據內媒報道，「刷掌支付」是由騰訊優圖和微信支付合作推出的新支付方式，用戶可在刷臉支付設備上體驗刷掌支付。用戶需要在刷臉設備上註冊手掌並刷臉關聯到個人微信賬號上，線下消費時，將手掌對著微信支付設備的掃描區，設備確認完成後完成支付。「刷掌」的支付方式一度引起內地網民熱議，有網友更笑言「以後都不能隨便抬手打招呼了」。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
中國就禁止網絡不正當競爭征求意見 恒科指曾挫近2% 騰訊跌逾3%
恒指低開43點 友邦升2.6% 舜宇無升跌 快手、嗶哩嗶哩創上市新低