何謂「刷掌支付」？

據內媒報道，「刷掌支付」是由騰訊優圖和微信支付合作推出的新支付方式，用戶可在刷臉支付設備上體驗刷掌支付。用戶需要在刷臉設備上註冊手掌並刷臉關聯到個人微信賬號上，線下消費時，將手掌對著微信支付設備的掃描區，設備確認完成後完成支付。「刷掌」的支付方式一度引起內地網民熱議，有網友更笑言「以後都不能隨便抬手打招呼了」。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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