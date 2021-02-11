港元現報7.7852元貶值9點子，曾貶值最多14點子，報7.7857元，亦曾升值最多4點子，報7.7839元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.35點子至0.04018%；1星期HIBOR升0.34點子至0.04429%；2星期HIBOR升0.05點子至0.05089%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.05點子至0.14143%；6個月期HIBOR升0.05點子至0.25321%；12個月期HIBOR無升跌報0.34982%。

美元指數現報92.708升值0.08點或0.09%。

美元1個月期LIBOR報0.09275%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0253%，終止連續1日收窄，利差是2021年8月10日後最高，當日差距為-0.0222%

對上一次終止連續1日收窄，是2021年8月13日，當日利差報-0.0272%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

瑞銀下調今年中國GDP增長 預期由8.5%降至8.2%

中國就禁止網絡不正當競爭征求意見 恒科指曾挫近2% 騰訊跌逾3%

傳阿里健康正完成對小鹿中醫的收購

騰訊音樂CEO：完全接受中國監管機構的政策

市監總局就《禁止網絡不正當競爭行為規定》徵求意見

中國連續第四個月減持美債 持有量見8個月低

波士頓聯儲行長：料就業數據足以支持下月宣布減少買債

字節跳動據報已出售子公司1%股份予中國政府

滬深三大指數走勢分化 人行零投放零回籠

恒指低開43點 友邦升2.6% 舜宇無升跌 快手、嗶哩嗶哩創上市新低

字節跳動據報已出售子公司1%股份予中國政府

滬深三大指數走勢分化 人行零投放零回籠

恒指低開43點 友邦升2.6% 舜宇無升跌 快手、嗶哩嗶哩創上市新低

官媒批評網絡不良粉絲文化

港股ADR跌123點 夜期低水75點 美期亞股下跌 361度等業績

友邦上半年多賺47% 息0.38元 新業務價值勝預期

道指先跌後升110點 連升第5日 伙標指齊創即市及收市新高