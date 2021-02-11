港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止6連跌
文章日期：2021年8月17日 11:18
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止6連跌，升0.34點子至0.0675%。
港元現報7.7852元貶值9點子，曾貶值最多14點子，報7.7857元，亦曾升值最多4點子，報7.7839元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.35點子至0.04018%；1星期HIBOR升0.34點子至0.04429%；2星期HIBOR升0.05點子至0.05089%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.05點子至0.14143%；6個月期HIBOR升0.05點子至0.25321%；12個月期HIBOR無升跌報0.34982%。
美元指數現報92.708升值0.08點或0.09%。
美元1個月期LIBOR報0.09275%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0253%，終止連續1日收窄，利差是2021年8月10日後最高，當日差距為-0.0222%
對上一次終止連續1日收窄，是2021年8月13日，當日利差報-0.0272%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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