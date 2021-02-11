瑞銀預計本季增長率將較上季放緩，瑞銀經濟學家汪濤表示，即使最新疫情受控，人員流動限制仍會更加嚴格，消費者亦會保持謹慎心態。

瑞銀指，在北京冬季奧運會和新年前後，中國將於今年12月和明年初再次收緊防疫措施。

由於財政寬鬆的落實將需要時間，而房地產活動可能會進一步放緩，中國央行可能會在第四季下調存準率，不過下調政策利率的可能性不大。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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