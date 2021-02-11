瑞銀下調今年中國GDP增長 預期由8.5%降至8.2%
文章日期：2021年8月17日 10:52
由於疫情最新的變化以及基礎設施投資放緩的影響，瑞銀下調了對中國今年和來年全年的GDP預測以及本季度GDP預測。本季GDP同比增長率預測由6.3%下調至5.8%，來年年增速預測則由6.2%下調至5.8%。
瑞銀預計本季增長率將較上季放緩，瑞銀經濟學家汪濤表示，即使最新疫情受控，人員流動限制仍會更加嚴格，消費者亦會保持謹慎心態。
瑞銀指，在北京冬季奧運會和新年前後，中國將於今年12月和明年初再次收緊防疫措施。
由於財政寬鬆的落實將需要時間，而房地產活動可能會進一步放緩，中國央行可能會在第四季下調存準率，不過下調政策利率的可能性不大。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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