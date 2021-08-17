科技股受壓，騰訊（0700）最新跌3.3%，報438.8元；阿里巴巴（9988）跌2.27%，報176.3元；美團（3690）跌0.45%，報220.4元；小米（1810）無升跌，報24.85元；網易（9999）跌4.03%，報130.9元；京東（9618）跌3.26%，報255元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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