中國就禁止網絡不正當競爭徵求意見 恒科指曾挫近2% 騰訊跌逾3%
文章日期：2021年8月17日 10:52
市場監管總局就《禁止網絡不正當競爭行為規定(公開徵求意見稿 )》公開徵求意見。恒生科技指數表現偏軟，最多跌1.8%，低見6298點，現報6376點，跌43點或0.68%。
科技股受壓，騰訊（0700）最新跌3.3%，報438.8元；阿里巴巴（9988）跌2.27%，報176.3元；美團（3690）跌0.45%，報220.4元；小米（1810）無升跌，報24.85元；網易（9999）跌4.03%，報130.9元；京東（9618）跌3.26%，報255元。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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