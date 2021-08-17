小鹿中醫成立於2015年，由原搜狗首席科學家張闊創立，創立至今，公司獲得過王小川個人和IDG資本、五源資本等多家機構的多輪融資，累計融資金額約4.3億元。

報道引述小鹿中醫一位內部高管透露，目前小鹿中醫公司全員有超400人，雙方目前正在進行業務的對接和併入，暫不清楚除業務併入醫鹿（2020年9月，「阿里健康」APP更名為「醫鹿」）之外的的員工合同、辦公場地等其它事宜安排。小鹿中醫官網數據顯示，截至目前，其平台已入駐超6萬名醫生，累計服務患者約740萬人次。

阿里健康現報11.88元，無升跌。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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