傳阿里健康正完成對小鹿中醫的收購
文章日期：2021年8月17日 10:38
內地網站36氪引述消息指，阿里健康（0241）正在完成對小鹿中醫的收購。收購小鹿中醫後，阿里健康或有望發展其醫療服務在「中醫」這個垂直門類的服務優勢。 36氪向阿里健康查詢但未獲回复。
小鹿中醫成立於2015年，由原搜狗首席科學家張闊創立，創立至今，公司獲得過王小川個人和IDG資本、五源資本等多家機構的多輪融資，累計融資金額約4.3億元。
報道引述小鹿中醫一位內部高管透露，目前小鹿中醫公司全員有超400人，雙方目前正在進行業務的對接和併入，暫不清楚除業務併入醫鹿（2020年9月，「阿里健康」APP更名為「醫鹿」）之外的的員工合同、辦公場地等其它事宜安排。小鹿中醫官網數據顯示，截至目前，其平台已入駐超6萬名醫生，累計服務患者約740萬人次。
阿里健康現報11.88元，無升跌。
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