中國連續第四個月減持美債 持有量見8個月低
文章日期：2021年8月17日 10:16
美國財政部國際資本流動月度報告顯示，中國在6月份減持165億美元美債，連續第四個月減持美國國債，持有的美國國債量在6月份降至1.062萬億美元，是去年10月後新低。
6月份美國淨長期投資組合淨流入1109億美元，6月份流入美國的跨境投資總額為315億美元。
外國淨買入109億美元美國國債。日本持有1.28萬億美國國債，比上月增加111億美元，仍然是最大的美債持有國。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
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單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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