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波士頓聯儲行長：料就業數據足以支持下月宣布減少買債

文章日期：2021年8月17日 10:06

波士頓聯邦儲備銀行行長Eric Rosengren表示，預計美國就業增長將足以讓聯儲局在下個月的政策會議上宣布減少購買債券的計劃。Rosengren今年沒有貨幣政策投票權。

Rosengren表示，「如果再有一份強勁的勞動力市場報告，我認為我會支持9月份宣布準備啟動減碼計劃」，「我認為到9月份開會時我們可能就達到了我們制定的標準。顯而易見的問題仍然在於，Delta變種的問題是否已開始導致勞動力市場放緩。到目前為止，我們還沒有看到」。

Rosengren表示，債券購買目前在支持就業增長方面似乎並不是特別有效，就業增長顯著的是服務業而不是建築或汽車製造業。「如果不是特別有效，就沒有理由拖延下去」。

 

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場 

 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

 

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

 

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

 

 

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