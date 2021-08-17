報道引述內地企業信息查詢平台「天眼查」的訊息顯示，北京字節跳動科技在4月30日的交易中，將1%的股份出售給了由三家國有企業所有的網投中文（北京）科技有限公司。

報道亦引述兩名知情人士指，該協議還允許中國政府任命北京字節跳動的一名董事。另外，由於字節跳動複雜的公司結構，該交易並未讓中國政府獲得該公司熱門短視頻應用TikTok的任何股份。

《路透》報道，字節跳動指，子公司北京字節跳動科技只涉及其在中國市場的一些視頻和信息平台，並持有根據當地法律運營所需的一些牌照。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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