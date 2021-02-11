恒指低開43點 友邦升2.6% 舜宇無升跌 快手、嗶哩嗶哩創上市新低
文章日期：2021年8月17日 09:26
恒指今早低開43點或0.17%，報26137點，成交金額28億元；國指今早低開36點或0.4%，報9228點。恒生科技指數開市報6367點，跌0.82%。
藍籌34隻升，14隻下跌，10隻無升跌。友邦（1299）升2.66%，報96.5元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻56點；騰訊（0700）跌2.42%，報442.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低39點。
恒生科技指數成份股9隻升，15隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報36.8元，升1.24%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報23.1元，跌3.75%。
恒指遠離10天線(26358.86點)，而20天線(26365.93點)將跌穿10天線；科指亦遠離10天線(6668.4點)。
官媒批評網絡不良粉絲文化。快手（1024）創上市新低，見73元，開市報73元，跌2.21%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見548.5元，開市報548.5元，跌2.14%；騰訊（0700）開市報442.8元，跌2.42%；映客（3700）無成交，報1.66元；天鴿互動（1980）無成交，報1.04元；阿里影業（1060）開市報0.91元，跌1.09%。
多間公司公布業績，績前表現如下，361度（1361）開市報3.43元，升0.59%；中海物業（2669）開市報7.92元，無升跌；中國建築（3311）開市報5.55元，升0.91%；萬國數據（9698）無成交，報56.2元；嘉里物流（0636）開市報24.1元，跌0.21%；中通快遞（2057）無成交，報212.2元。
友邦（1299）上半年多賺47%，息0.38元，新業務價值勝預期。開市報96.5元，升2.66%。
舜宇光學（2382）上半年多賺53%，不派中期息。開市報216.6元，無升跌。
新威國際（0058）：執董李重陽上周四被捕調查，翌日不獲起訴下獲准保釋。無成交，報0.35元。
MONGOL MINING（0975）上半年銷量減虧損1357萬美元。無成交，報2.45元。
微盟（2013）中期虧損擴大至5.6億人幣，不派中期息。開市報10元，升0.4%。
閱文（0772）虧轉盈，中期賺10億，不派息。開市報73元，升0.97%。
和諧汽車（3836）中期按年多賺65.4%至4.0億元，不派息。開市報4.11元，升0.49%。
南方航空（1055）上月客運力升25.27％。開市報4.24元，無升跌。
華潤置地（1109）首七個月合同銷售額增39%。開市報29.8元，升0.51%。
華潤電力（0836）首七個月售電量增22%。開市報15.2元，升0.53%。
電訊盈科（0008）企業方案與新加坡SMRT合作，服務擴展至鐵路領域。開市報4.15元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，創科實業（0669）創上市新高，見172.1元，開市報172.1元，升0.12%。
破底股方面
破底股包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見548.5元，開市報548.5元，跌2.14%；寶尊電商（9991）創上市新低，見56元，開市報56元，跌4.84%；百度（9888）創上市新低，見143.1元，開市報143.1元，跌2.45%；快手（1024）創上市新低，見73元，開市報73元，跌2.21%。
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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