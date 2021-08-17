官媒批評網絡不良粉絲文化
文章日期：2021年8月17日 08:57
《人民日報》稱整治不良粉絲文化，順應了加強治理「飯圈」亂象的期待，有利於營造風清氣正的網絡空間。
報道稱，近期，中央網信辦等相關主管部門整治不良粉絲文化工作取得階段性成果，「清朗·『飯圈』亂象整治」專項行動正在開展。
留意相關直播、視頻股，快手（1024）、嗶哩嗶哩（9626）、騰訊（0700）、映客（3700）、天鴿互動（1980）；影視娛樂板塊股如阿里影業（1060）等。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
港股ADR跌123點 夜期低水75點 美期亞股下跌 361度等業績