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官媒批評網絡不良粉絲文化

文章日期：2021年8月17日 08:57

《人民日報》稱整治不良粉絲文化，順應了加強治理「飯圈」亂象的期待，有利於營造風清氣正的網絡空間。

報道稱，近期，中央網信辦等相關主管部門整治不良粉絲文化工作取得階段性成果，「清朗·『飯圈』亂象整治」專項行動正在開展。

留意相關直播、視頻股，快手（1024）、嗶哩嗶哩（9626）、騰訊（0700）、映客（3700）、天鴿互動（1980）；影視娛樂板塊股如阿里影業（1060）等。

 

 

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場 

 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

 

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

 

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

 

 

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