個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.32%，折合報447.82元；阿里巴巴（9988）跌1.43%，折合報177.81元；美團（3690）跌1.19%，折合報218.77元；匯控（0005）跌1.06%，折合報43.88元；建行（0939）跌0.2%，折合報5.63元。

道期現跌0.171%；標期現跌0.13%；納期現跌0.07%。日股現升0.58%，韓股休市，澳股現跌0.22%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，361度（1361）、中海物業（2669）、中國建築（3311）、萬國數據（9698）、嘉里物流（0636）、中通快遞（2057）等。

友邦（1299）上半年多賺47%，息0.38元，新業務價值勝預期。

舜宇光學（2382）上半年多賺53%，不派中期息。

新威國際（0058）：執董李重陽上周四被捕調查，翌日不獲起訴下獲准保釋。

MONGOL MINING（0975）上半年銷量減虧損1357萬美元。

微盟（2013）中期虧損擴大至5.6億人幣，不派中期息。

閱文（0772）虧轉盈，中期賺10億，不派息。

和諧汽車（3836）中期按年多賺65.4%至4.0億元，不派息。

南方航空（1055）上月客運力升25.27％。

華潤置地（1109）首七個月合同銷售額增39%。

華潤電力（0836）首七個月售電量增22%。

電訊盈科（0008）企業方案與新加坡SMRT合作，服務擴展至鐵路領域。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

友邦上半年多賺47% 息0.38元 新業務價值勝預期

道指先跌後升110點 連升第5日 伙標指齊創即市及收市新高