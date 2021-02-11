港股ADR跌123點 夜期低水75點 美期亞股下跌 361度等業績
文章日期：2021年8月17日 08:46
美股向上，港股ADR跌123點或0.47%，報26058點，即月恒指夜期升18點，低水75點，報26106點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.32%，折合報447.82元；阿里巴巴（9988）跌1.43%，折合報177.81元；美團（3690）跌1.19%，折合報218.77元；匯控（0005）跌1.06%，折合報43.88元；建行（0939）跌0.2%，折合報5.63元。
道期現跌0.171%；標期現跌0.13%；納期現跌0.07%。日股現升0.58%，韓股休市，澳股現跌0.22%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，361度（1361）、中海物業（2669）、中國建築（3311）、萬國數據（9698）、嘉里物流（0636）、中通快遞（2057）等。
友邦（1299）上半年多賺47%，息0.38元，新業務價值勝預期。
舜宇光學（2382）上半年多賺53%，不派中期息。
新威國際（0058）：執董李重陽上周四被捕調查，翌日不獲起訴下獲准保釋。
MONGOL MINING（0975）上半年銷量減虧損1357萬美元。
微盟（2013）中期虧損擴大至5.6億人幣，不派中期息。
閱文（0772）虧轉盈，中期賺10億，不派息。
和諧汽車（3836）中期按年多賺65.4%至4.0億元，不派息。
南方航空（1055）上月客運力升25.27％。
華潤置地（1109）首七個月合同銷售額增39%。
華潤電力（0836）首七個月售電量增22%。
電訊盈科（0008）企業方案與新加坡SMRT合作，服務擴展至鐵路領域。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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