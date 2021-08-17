內涵價值權益為701億美元，較2020年12月31日上升5%，集團當地資本總和法覆蓋率為412%；股東分配權益達489億美元的新高水平。

友邦中國仍然是其新業務價值的最大貢獻者，新業務價值同比增長20%。友邦指，已在中國四川開展新業務，並獲得監管部門批准，準備在湖北省開設新分公司。

香港業務在內地客戶領域實現了16%的新業務價值增長；在澳門，2021年上半年內地客銷售額佔 ANP 總額的三分之一以上。

泰國業務新業務價值按年增52%；新加坡新業務價值按年升32%。馬來西亞業務錄得最高的新業務價值增長，達89%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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