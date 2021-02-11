道指先跌後升110點 連升第5日 伙標指齊創即市及收市新高
文章日期：2021年8月17日 08:15
中國數據遜預期，道指低開24點後，曾跌最多283點，其後止跌回升最多115點；油價亦曾受消息影響而跌3%。道指、標指連升5日，並齊創即市及收市價計新高。市場關注中美就阿富汗局勢引發的關係發展，另外，聯儲局官員預測強勁就業或支持9月份宣布削減購債。Tesla跌4%，因為美國啟動了對這家電動汽車公司Autopilot系統的調查。
道指創新高見35631.19點，收市連升5日累計升523.55點，對上一次連升5日是2021年7月26日。標指創新高見4480.26點，收市連升5日累計升47.36點，對上一次連升5日同樣是7月26日。
道瓊斯工業平均指數收漲110點，升幅0.31%，報35625點。標普500指數收漲11點，升幅0.27%，報4479點。納斯達克綜合指數收跌29點，或0.2%，報14793點。
聯合健康升1.84%，報417.21美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻49點，而波音，跌2.3%，報229.06元，拖低道指35點。
科技股方面，蘋果收市報151.12元，升1.35%，谷歌母公司Alphabet收市報2766.19元，升0.42%，亞馬遜收市報3298.99元，升0.15%，Facebook收市報366.56元，升0.93%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.51%，報473點。德國DAX指數收跌0.33%，報15925點；法國CAC 40指數跌0.84%，報6838點；英國富時100指數收跌0.9%，報7153點。