中國數據遜預期，道指低開24點後，曾跌最多283點，其後止跌回升最多115點；油價亦曾受消息影響而跌3%。道指、標指連升5日，並齊創即市及收市價計新高。市場關注中美就阿富汗局勢引發的關係發展，另外，聯儲局官員預測強勁就業或支持9月份宣布削減購債。Tesla跌4%，因為美國啟動了對這家電動汽車公司Autopilot系統的調查。