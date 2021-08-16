證監會執行董事何賢通本月27日退任
文章日期：2021年8月16日 20:33
證監會宣布，企業融資部執行董事何賢通在其3年任期於本月27日屆滿後將會退任，並由本月28日起擔任證監會顧問，為期6個月。證監會已就其繼任人選展開全球招聘工作。
證監會表示，已委任企業融資部高級總監鄧兆芳出任該部門的臨時主管，以待招聘工作完成。證監會行政總裁歐達禮指，何賢通在任職28年期間，致力秉持最高的監管標準，以確保香港成功發展為領先的上市市場，感謝他過去肩負企業融資部的領導工作和對證監會整體所作的貢獻。
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