舜宇光學上半年多賺53% 不派中期息
文章日期：2021年8月16日 20:28
舜宇光學（2382）公布中期純利多賺53.63%至26.88億元（人民幣．下同），收入按年升5.1%至198.33億元，毛利按年升34.5%至49.46億元，毛利率按年升5.4個百分點至24.9%。每股基本盈利245.
期內光電產品收入升2.9%至153.07億元，光學零件收入按年升12.4%至43.43億元，光學儀器收入按年升43.7%至1.82億元。截至6月底止6個月，舜宇光學科技三大主要產品，即手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組的出貨量較去年同期分別增長約 11.1%、82%及34.5%。
舜宇今日績前收報216.6港元，全日跌2.43%，成交額17.82億港元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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