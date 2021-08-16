期內光電產品收入升2.9%至153.07億元，光學零件收入按年升12.4%至43.43億元，光學儀器收入按年升43.7%至1.82億元。截至6月底止6個月，舜宇光學科技三大主要產品，即手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組的出貨量較去年同期分別增長約 11.1%、82%及34.5%。

舜宇今日績前收報216.6港元，全日跌2.43%，成交額17.82億港元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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