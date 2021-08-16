新威國際：執董李重陽上周四被捕調查 翌日不獲起訴下獲准保釋
文章日期：2021年8月16日 19:31
上周五將股份停牌的新威國際（0058）公布，執行董事李重陽於上周四（8月12日）被廉政公署拘捕以進行調查，並已於8月13日在不獲起訴的情況下獲准保釋。據董事會經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，廉署的調查與其任何現有主要活動無關。該集團將監察此事宜，並於適當時候徵詢必要的法律意見。
新威董事會相信，廉署進行的調查將不會對其業務營運及財務狀況產生任何重大不利影響。其將在適當時候以進一步發表公告的方式，向股東及潛在投資者通報有關上述事宜的任何重大進展，並已向聯交所申請恢復買賣股份，於明日上午九時正復牌。
翻查資料顯示，李重陽為新威的執行董事兼董事總經理，於2015年加入該集團，擁有超過20年之企業管理及物流管理經驗。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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