新威董事會相信，廉署進行的調查將不會對其業務營運及財務狀況產生任何重大不利影響。其將在適當時候以進一步發表公告的方式，向股東及潛在投資者通報有關上述事宜的任何重大進展，並已向聯交所申請恢復買賣股份，於明日上午九時正復牌。

翻查資料顯示，李重陽為新威的執行董事兼董事總經理，於2015年加入該集團，擁有超過20年之企業管理及物流管理經驗。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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