在疫情期間早期，大部份道富的紐約僱員已經居家工作，到後期，該公司讓有需要的員工，在遵守安全約章下可返回辦事處，因此其位於紐約的辦事處繼續人煙疏落。及後到5月份，道富已經知會員工，其準備關閉辦事處，並指有超過500名參與託管及資金管理業務的僱員可能受到影響。

道富給予在紐約工作的員工選項，可以改駐新澤西及康涅狄格史坦福的辦事處，但是不用他們到當地返工，而是讓不同的群組員工，去處理適合個人及遙距工作的方案。另該公司已經在曼克頓覓得共享空間，讓有需要的員工繼續使用。該公司的發言人指，已經改變其在紐約的房產策略，以包容有混合需要的工作團隊。發言人Edward Patterson表示，他們已經落力審視在紐約的覆蓋，確滿足工作中的員工及公司現實的需要。

道富只是芸芸在紐約市評估辦公室需求的金融機構之一，不少不同行業公司亦正質疑在紐約的成本、稅項及疫情後復甦的不明朗之情勢，是否需要再如過往般在曼克頓設點經營。在金融行業，有若干銀行及有關其他機構已經要求員工返回辦事處，其他公司方面員工回流至紐約辦事處的情況則仍然緩慢。當中美資大行高盛一方面保留紐約的辦事處，亦正計劃於不久將來，擴充位於佛羅里達州的西棕櫚灘辦事處員工數目，為數達數百人。另對沖基金經理Paul Singer的基金Elliot Investment Management LP，亦於今年開始，將總部由紐約遷址到佛羅里達州。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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