蔚來回應車禍傳聞﹕沒有刪改任何數據的行為
文章日期：2021年8月16日 19:07
蔚來（美﹕NIO）今日發公告回應技術人員私自接觸涉案車輛一事，蔚來回應指，由事故發生至今，蔚來沒有刪改任何數據的行為，也沒有員工被警方傳喚。蔚來又指，一直積極配合相關部門的事故調查工作，按程序提交調查所需資料。
蔚來亦公開，工作人員的行動，蔚來表示，車禍發生後，「服務工作人員在事故停車場進行斷電作業，該作業不會造成數據丟失」。
內地多個餐飲連鎖品牌創始人林文欽於上周四（12日）在駕駛蔚來ES8汽車時，啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故，不幸逝世，終年31歲。其後蔚來，有關工作人員回應稱，蔚來汽車NOP（Navigate on Pilot）不是自動駕駛，僅為領航輔助功能。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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