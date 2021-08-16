微盟中期虧損擴大至5.6億人幣 不派中期息
文章日期：2021年8月16日 17:55
SaaS概念股微盟（2013）公布中期業績，截至今年6月底止，集團虧損擴大至5.57億元人民幣(下同)，去年同期蝕5.44億元，每股基本虧損0.24元，高於市場預期的0.08元，不派息。
期內，集團收入13.83億元，按年增加44.5%，若剔除SaaS破壞事件，收入則按年增加31.7%；毛利7.66億元，按年增加81.8%；經調整除利息、稅項、折舊及 攤銷前虧損770萬元，去年同期蝕1.15億元。
上半年，集團的數字商業解決方案中的訂閱解決方案的付費商戶數增長15.2%至10.19萬名，每用戶平均收益增長56.5%至5395元；商家解決方案的付費商戶數增長11.7%至27,484名，每商戶平均開支增長24.2%至205,223元。
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