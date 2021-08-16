期內，集團收入13.83億元，按年增加44.5%，若剔除SaaS破壞事件，收入則按年增加31.7%；毛利7.66億元，按年增加81.8%；經調整除利息、稅項、折舊及 攤銷前虧損770萬元，去年同期蝕1.15億元。

上半年，集團的數字商業解決方案中的訂閱解決方案的付費商戶數增長15.2%至10.19萬名，每用戶平均收益增長56.5%至5395元；商家解決方案的付費商戶數增長11.7%至27,484名，每商戶平均開支增長24.2%至205,223元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

日經：騰訊音樂擱置今年在港IPO計劃

中國南方航空上月客運力升25.27％

快手遭罰款 因主播直播銷售誇大成交金額 股價創新低

華潤置地首七個月合同銷售額增39%

華潤電力首七個月售電量增22%

電盈企業方案與新加坡SMRT合作 服務擴展至鐵路領域

人行收水遇上數據差、官媒批評 科指4連跌 恒指跌210點

軟銀澄清：媒體對孫正義發言有誤解 重申會繼續投資中國