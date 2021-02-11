蒙古MMC上半年銷量減虧損1357萬美元
文章日期：2021年8月16日 18:05
蒙古焦煤及動力煤生產商Mongolian Mining Corporation（MMC）（0975）公布6月底止中期業績，受到新冠肺炎軟疫情影響，集團的業務表現因煤炭出口運輸降低導致銷量減少而受到重大影響。期內集團由盈轉虧，虧損達1357.4萬美元，不派息。
MMC上半年度受到出口運輸的中斷，使銷售受限，因此原煤銷售量同比下降42.5%，只銷售80萬噸，錄得總收益9520萬美元；另其自出售150萬噸煤炭產品，錄得總收益近1.58億美元。洗選硬焦煤的平均售價增加至每噸142.7美元，相對去年同期才為每噸122美元。其因應情況，已經採取臨時調整生產水平等緊急措施。在期內其錄得閒置成本250萬美元，其中90萬美元來自折舊及攤銷。另由於銷售減少，單位開採成本由去年同期每噸原煤的14美元，上升至16.4美元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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