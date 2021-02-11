MMC上半年度受到出口運輸的中斷，使銷售受限，因此原煤銷售量同比下降42.5%，只銷售80萬噸，錄得總收益9520萬美元；另其自出售150萬噸煤炭產品，錄得總收益近1.58億美元。洗選硬焦煤的平均售價增加至每噸142.7美元，相對去年同期才為每噸122美元。其因應情況，已經採取臨時調整生產水平等緊急措施。在期內其錄得閒置成本250萬美元，其中90萬美元來自折舊及攤銷。另由於銷售減少，單位開採成本由去年同期每噸原煤的14美元，上升至16.4美元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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