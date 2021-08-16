期內，集團上半年營業收入為93.74億元，較去年增62.9%，當中的新車銷售收入按年增64.3%至82.51億元，售後服務及精品業務收入則增52.8%至10.97億元。集團上半年錄得新車銷量2.2萬台，較上年同期增加53.6%。

集團表示，新車銷售業績主要由寶馬品牌所推動，品牌銷量佔 公司總銷量的約76.3%。寶馬品牌上半年售出46.7萬輛，在中國一級豪華品牌中銷量排名第一。

集團指，下半年是汽車購置的傳統旺季，而去年同期的高基數效應可能會影響今年下半年的銷量同比增長數字。而芯片短缺則較今年次季度略有改善，意味在一定程度上得到緩解。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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