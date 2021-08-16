閱文虧轉盈 中期賺10億 不派息
文章日期：2021年8月16日 17:44
閱文（0772）公布，虧轉盈，中期純利10.8億元人民幣(下同)，去年同期蝕33.1億元。不派息。
期內，總收入按年增長33.2%至43億元，其中版權運營及其他分部的收入增長124.5%至18億元，收入佔比達41.5%；非國際財務報告準則本公司權益持有人應佔盈利為6.65億元，按年增長近30倍。
上半年，在線業務的月活躍用戶為2.327億，按半年比增長3.7%，按年基本持平。在線業務收入按年增長3.4%至25.4億元，佔總收入的58.5%。版權運營及其他收入按年增加124.5%至18.02億元。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
ZA Bank推早出糧貸款「出糧 FastPass」 申請人需月薪至少8000元