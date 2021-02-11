日經：騰訊音樂擱置今年在港IPO計劃
文章日期：2021年8月16日 16:56
日經引述消息報道，騰訊音樂擱置今年底在港IPO集資50億美元的計劃，管理層目前傾向於推遲上市計劃至明年，期望屆時的市場監管壓力會較為放鬆。
報道指，雖然技術上仍可上市，但目前要在限期前完成有難度。報道指，負責騰訊音樂上市的投行近日已放慢推介步伐。
騰訊音樂跌近3%，報9.55美元。自今年3月份股價見頂後，騰訊音樂市值迄今已經縮水將近70%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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