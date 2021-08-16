上月旅客周轉量升32.19%，其中國內和地區分別按年上升33.17%和161.98%，國際則跌2.99%。7月客座率為76.53%，升4.00個百分點，其中國內升4.37個百分點，地區和國際分別跌0.06和7.46個百分點。

貨運方面，上月貨運運力投入較去年同期跌1.40%；貨郵周轉量跌2.29%；貨郵載運率達48.86%，按年跌下降0.44個百分點。中國南方航空期內引進1架飛機（A321NEO），退租1架飛機（A330-300）。截至今年7月底，合計運營869架飛機。

中國南方航空今日收報4.24元，全日升1.43％。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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