快手遭罰款 因主播直播銷售誇大成交金額 股價創新低
文章日期：2021年8月16日 16:44
內媒報道，快手（1024）因主播在其平台直播銷售時誇大成交金額，遭罰款20萬元。快手股價曾跌最多7.75%，低見73.85元，創上市新低，收報74.65元，跌6.75%，連跌4日累跌10.34元。
報道引述天眼查數據，指快手官方創作者生態營銷平台快手磁力聚星遭到北京海澱市場監督管理局罰款20萬元人民幣。理由是快手主播在快手平台開展「寺庫專場」直播售賣活動，當事人在快手賣貨助手發布戰報稱，中場成交額破億，實際該場直播銷售金額實為912萬餘元，錯誤誇大了直播銷售成績，客觀上誤導了公眾。
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日期：2021年8月24日 (星期二)
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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