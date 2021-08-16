報道引述天眼查數據，指快手官方創作者生態營銷平台快手磁力聚星遭到北京海澱市場監督管理局罰款20萬元人民幣。理由是快手主播在快手平台開展「寺庫專場」直播售賣活動，當事人在快手賣貨助手發布戰報稱，中場成交額破億，實際該場直播銷售金額實為912萬餘元，錯誤誇大了直播銷售成績，客觀上誤導了公眾。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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