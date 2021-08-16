華潤置地首七個月合同銷售額增39%
文章日期：2021年8月16日 16:38
華潤置地（1109）公布，7月份實現總合同銷售金額約230.1億元人民幣（下同），總合同銷售建築面積約129.89萬平方米，分別按年減少4%及增長14.6%。
月內，權益合同銷售金額及權益合同銷售建築面積分別約154.7億元及101.46萬平方米，分別按年增長8%及26.1%。7月份投資物業實現租金收入約15.3億元，按年增長34%。
集團指，2021年累計合同銷售金額約1878.1億元，總合同銷售建築面積約1093.24萬平方米，分别按年增長39.3%及46.7%。今年累計投資物業實現租金收入約101.3億元，按年增長62.1%。
潤地收報29.65元，升1.72%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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