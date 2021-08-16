月內，權益合同銷售金額及權益合同銷售建築面積分別約154.7億元及101.46萬平方米，分別按年增長8%及26.1%。7月份投資物業實現租金收入約15.3億元，按年增長34%。

集團指，2021年累計合同銷售金額約1878.1億元，總合同銷售建築面積約1093.24萬平方米，分别按年增長39.3%及46.7%。今年累計投資物業實現租金收入約101.3億元，按年增長62.1%。

潤地收報29.65元，升1.72%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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