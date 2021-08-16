華潤電力首七個月售電量增22%
文章日期：2021年8月16日 16:38
華潤電力（0836）公布，今年首7個月，附屬電廠累計售電量達1.02億兆瓦時，按年增加了22.1%。其中，附屬風電場累計售電量達到1854.78萬兆瓦時，按年增加了53.8%；附屬光伏電站累計售電量達到68.38萬兆瓦時，按年增加62.3%。
單計7月，附屬電廠售電量達1610.68萬兆瓦時，按年增加了19.5%，其中，附屬風電場售電量達244.12萬兆瓦時，按年增加了85.5%；附屬光伏電站售電量達到 12.38萬兆瓦時，按年增加了97.1%。
華潤電力收報15.12元，跌0.13%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
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合辦：明報財經 及 王道財經
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