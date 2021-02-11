人行收水遇上數據差、官媒批評 科指4連跌 恒指跌210點
文章日期：2021年8月16日 16:28
人行MLF收水，加上內地今早公布的數據遜預期，以及官媒再批評手遊行業，科指曾跌最多3.03%，是2021年8月3日後最大跌幅，收市連跌4日，累跌410.01點，是7月20日後最長連跌。恒指亦連跌3日，累計跌478.7點，是7月27日後最長連跌。
恒指今早低開26點，高位升58點，午後跌幅擴大至344點，全日高低波幅403點。恒指收市跌210點或0.8%，報26181點，成交金額1339億元，較上日增加6.38%；國指跌112點或1.2%，報9265點。恒生科技指數收報6420點，跌2.57%。
恒指失守10天線(26364.55點)，受制20天線(26422點)，科指亦失守10天線(6701.31點)。
藍籌36隻升，21隻下跌，1隻無升跌。創科實業（0669）升3.68%，收報171.9元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.24%，收報94元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；比亞迪（1211）跌7.24%，收報253.6元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌5.14%，收報221.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低87點。
恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.22元，升3.79%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見553.5元，收報560.5元，跌7.66%。
北水南下合計淨流出56.31億元，較上日增加149.92%，連續第3日流出，累計流出79.84億元。南水北上合計淨流入62.02億元人民幣，終止連續3日流出。
午後消息股表現
中汽協稱8月上旬重點車企產量按年跌34%。汽車股向下，吉利（0175）收報26.55元，跌6.68%；比亞迪（1211）收報253.6元，跌7.24%；華晨中國（1114）收報7.3元，無升跌；廣汽集團（2238）收報7.08元，跌1.39%；東風集團股份（0489）收報7.11元，跌2.74%；長城汽車（2333）收報33.1元，跌4.34%；北京汽車（1958）收報2.8元，跌2.44%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.68元，升0.6%；小鵬汽車（9868）收報149.6元，跌4.1%；理想汽車（2015）創上市新低，見105.3元，收報106.4元，跌7.16%；五菱（0305）收報1.54元，跌4.94%。
登輝控股（1692）：原料成本上升，產品每半年漲價。收報2.13元，跌0.93%。
匯控（0005）斥5.75億美元收購安盛新加坡。收報44.35元，升0.34%。
海豐國際（1308）中期多賺3倍，息1元。收報29.05元，跌2.68%。
中國建築興業 （0830）上半年多賺45.8%至2.26億元，派中期息3仙。收報1.93元，升12.8%，創52周高見1.95元。
華人置業（0127）中期轉虧，蝕3728.4萬，不派息。收報3.06元，跌1.29%。
今早及隔晚消息股表現
多間公司公布業績，績前表現如下，雅生活服務（3319）收報31.25元，無升跌；閱文（0772）收報72.3元，跌2.3%；舜宇（2382）收報216.6元，跌2.43%；遠洋服務（6677）收報4.99元，無升跌；微盟（2013）收報9.96元，跌2.35%。
萬科海外（1036）發盈喜，料中期多賺至少3.9倍。創52周高，見3.49元，收報3.08元，升21.26%。
永利澳門（1128）中期虧損收窄至21.57億，不派息。見52周低8.36元，收報8.52元，跌0.12%。
國泰（0293）上月最高單日客數2585人，日均客1745人創今年最高。收報6.33元，升1.44%。
東瀛遊（6882）發盈警，料上半年虧損7000萬元。收報0.48元，跌4%。
堡獅龍國際（0592）全年虧損收窄至1.55億元，不派息。收報0.63元，跌4.55%。
創興銀行（1111）上半年純利升逾三成至9.51億，派中期息0.11元。創52周高，見20.65元，收報20.65元，升0.49%。
雲能國際（1298）發盈警，中期虧損或擴大逾3倍。見52周低1.5元，收報1.5元，無升跌。
理想汽車（2015）獲速納入恒生綜合大型股指數26日起生效。創上市新低，見105.3元，收報106.4元，跌7.16%。
中國太保（2601）今年首7個月原保險業務收入近2450億人幣。收報23元，升1.55%。
Vesync（2148）發盈喜，料中期純利升35%至50%。收報13.38元，跌7.08%。
破頂股表現
破頂股包括，新奧能源（2688）創上市新高，見178.8元，收報177元，升1.84%；創科實業（0669）創上市新高，見171.9元，收報171.9元，升3.68%；科濟藥業（2171）創上市新高，見37.3元，收報34.85元，跌0.71%；艾德韋宣（9919）創上市新高，見1.96元，收報1.86元，跌1.06%；光大水務（1857）創52周高，見1.71元，收報1.68元，升0.6%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；華潤電力（0836）創52周高，見16.48元，收報15.12元，跌0.13%；理文化工（0746）創52周高，見6.55元，收報6.46元，升3.03%；中國心連心化肥（1866）創52周高，見6.69元，收報6.47元，升5.89%；葉氏化工（0408）創52周高，見5.76元，收報5.7元，升2.52%；南方錳業（1091）創52周高，見1.8元，收報1.68元，升3.07%；東方證券（3958）創52周高，見8.17元，收報7.88元，升1.03%。
破底股方面
科技股破底，包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見553.5元，收報560.5元，跌7.66%；汽車之家（2518）創上市新低，見73.45元，收報73.8元，跌5.14%；易居企業（2048）創上市新低，見3.03元，收報3.09元，跌2.83%；百度（9888）創上市新低，見144.5元，收報146.7元，跌4.8%；快手（1024）創上市新低，見73.85元，收報74.65元，跌6.75%；稻草熊（2125）創上市新低，見5.35元，收報5.35元，跌6.14%；理想汽車（2015）創上市新低，見105.3元，收報106.4元，跌7.16%。
消費相關股破底，包括，冠城鐘錶珠寶（0256）見52周低1.38元，收報1.41元，升1.44%；寶光實業（0084）見52周低0.07元，收報0.078元，升5.41%；日清食品（1475）見52周低5.23元，收報5.24元，跌0.95%；大家樂（0341）見52周低14.7元，收報14.8元，跌1.2%；朗廷－ＳＳ（1270）見52周低0.89元，收報0.91元，升2.25%；利福（1212）見52周低5.3元，收報5.39元，跌2%；太陽城集團（1383）見52周低0.355元，收報0.355元，跌4.05%。
其他破底股包括，三巽控股（6611）創上市新低，見4元，收報4.5元，跌3.64%；嘉和生物（6998）創上市新低，見11.38元，收報11.38元，跌4.05%；東陽光藥（1558）創上市新低，見5.7元，收報5.84元，跌0.17%；啟明醫療（2500）見52周低40.05元，收報40.35元，跌1.22%；雲能國際（1298）見52周低1.5元，收報1.5元，無升跌。
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