人行MLF收水，加上內地今早公布的數據遜預期，以及官媒再批評手遊行業，科指曾跌最多3.03%，是2021年8月3日後最大跌幅，收市連跌4日，累跌410.01點，是7月20日後最長連跌。恒指亦連跌3日，累計跌478.7點，是7月27日後最長連跌。