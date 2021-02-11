電盈企業方案與新加坡SMRT合作 服務擴展至鐵路領域
文章日期：2021年8月16日 16:30
新加坡SMRT地鐵（SMRT Trains）與電訊盈科（0008）旗下的資訊科技服務旗艦電訊盈科企業方案宣佈，於新加坡地鐵最早的路線南北線及東西線，全面實施軌道使用管理系統（TAMS），取代手動流程，料每年節省3萬工時。另由於TAMS在兩條路線成功實施，因此SMRT地鐵決定將有關系統伸延至環線、武吉班讓輕軌及六個車廠，以進一步提升生產力。
電盈指，TAMS可數碼化及自動化軌道使用權的分配，方便工程的定期維護及規劃工作，其是一套全方位的系統，取代費時費力的手動流程，並實時更新軌道使用權的分配狀況及進度，提供端到端流程的可視性。除了可優化生產力外，該系統亦內置軌道安全守則檢查機制，對每一條軌道的使用申請，會按軌道安全守則進行衝突檢查，確保遵守安全標準，保障所有持份者。該系統為SMRT地鐵每年節省達3萬工時，並透過改善維護工作令鐵路更可靠。於2020年，南北線錄得超過130萬平均故障間隔公里，而東西線的平均故障間隔公里則超過140萬。
前身為SMRT服務私人公司的跨越工程(Strides Engineering)，更與電訊盈科企業方案宣佈簽署諒解備忘錄，共同制定TAMS進軍東南亞市場的策略。跨越工程為SMRT企業公司的附屬公司，提供一系列以車站為基礎的軌道相關服務。
跨越工程總裁顏文仁表示，期待與電訊盈科企業方案進一步合作，將TAMS的效益帶給區域內的其他鐵路營運商。電訊盈科企業方案董事總經理于禮安表示，他們期待與跨越工程有更緊密的合作，透過推出更多數碼解決方案，支持東南亞智慧出行的發展。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
ZA Bank推早出糧貸款「出糧 FastPass」 申請人需月薪至少8000元
中汽協稱8月上旬重點車企產量按年跌34% 吉利、比亞迪挫逾7%
宏利邀吳君如、MIRROR呂爵安化身「命運使者」 拍退休方案宣傳片