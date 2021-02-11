電盈指，TAMS可數碼化及自動化軌道使用權的分配，方便工程的定期維護及規劃工作，其是一套全方位的系統，取代費時費力的手動流程，並實時更新軌道使用權的分配狀況及進度，提供端到端流程的可視性。除了可優化生產力外，該系統亦內置軌道安全守則檢查機制，對每一條軌道的使用申請，會按軌道安全守則進行衝突檢查，確保遵守安全標準，保障所有持份者。該系統為SMRT地鐵每年節省達3萬工時，並透過改善維護工作令鐵路更可靠。於2020年，南北線錄得超過130萬平均故障間隔公里，而東西線的平均故障間隔公里則超過140萬。

前身為SMRT服務私人公司的跨越工程(Strides Engineering)，更與電訊盈科企業方案宣佈簽署諒解備忘錄，共同制定TAMS進軍東南亞市場的策略。跨越工程為SMRT企業公司的附屬公司，提供一系列以車站為基礎的軌道相關服務。

跨越工程總裁顏文仁表示，期待與電訊盈科企業方案進一步合作，將TAMS的效益帶給區域內的其他鐵路營運商。電訊盈科企業方案董事總經理于禮安表示，他們期待與跨越工程有更緊密的合作，透過推出更多數碼解決方案，支持東南亞智慧出行的發展。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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