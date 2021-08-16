軟銀澄清：媒體對孫正義發言有誤解 重申會繼續投資中國
文章日期：2021年8月16日 16:04
外電早前報道，日本軟銀集團（SoftBank）表示，將暫停在中國開展新的投資，同時觀察中國對國內科技行業的整頓走向將如何發展。
此前，軟銀行政總裁孫正義指出，中國的整頓行動已經變得如此不可預測和廣泛，軟銀及其基金計劃在風險變得更加清晰之前，暫不在中國進行更多投資。惟軟銀集團澄清，媒體對孫正義在業績交流會上的發言有誤解，軟銀對中國的承諾沒有變化，並會繼續投資中國市場，以及幫助中國的企業家進行持續創新。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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