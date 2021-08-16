此前，軟銀行政總裁孫正義指出，中國的整頓行動已經變得如此不可預測和廣泛，軟銀及其基金計劃在風險變得更加清晰之前，暫不在中國進行更多投資。惟軟銀集團澄清，媒體對孫正義在業績交流會上的發言有誤解，軟銀對中國的承諾沒有變化，並會繼續投資中國市場，以及幫助中國的企業家進行持續創新。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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