需注意的是，如於提早出糧7天後因戶口結餘不足未能準時還款，需要繳付循環利息，若貸款額為20萬元，實際年利率34.49%。而據產品資料概要，該產品的服務費用為18元，作為提取貸款時收取的FastPass費用，惟現階段服務費用豁免。

該行指，產品申請資格是該行的現有客戶、年滿18歲的香港居民，月薪8,000港元或以上，持香港身份證。產品已開放予員工、其親友及部分特選用戶率先試用，特選用戶獲該行邀請後即可申請。由即日起，現有及全新用戶均可透過官方網站或ZA Bank App登記加入等候名單。若用戶完成登記後再邀請兩人登記，可即時獲得申請名額。

ZA Bank行政總裁許洛聖表示，部分傳統出糧賬戶仍停留在提供較高存款利率或豁免部分費用，打工仔未必受落，該行開創亞洲首款免息提早出糧的產品，期待能改寫本港金融服務的傳統思維，隨着新產品誕生，該行為用戶提供了一個Main Bank（日常主要賬戶）的更好選擇。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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