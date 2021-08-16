滴滴試行司機賬單透明化
文章日期：2021年8月16日 15:31
繼受中國官媒批評滴滴 (美：DIDI) 向司機支付不公平的報酬後，滴滴出行於微博上公布，今日起於中國7個城市試行將司機收入賬單透明化，乘客支付金額和司機收入金額會清楚列明於賬單上。
滴滴表示，將會收集司機意見並持續優化，亦將此類賬單遂步引入更多城市。於新推行的「司機收入報告」中，司機可查詢前1天、過去7天所有訂單的平均收入佔比，以及過去7天每筆訂單的收入佔比。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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