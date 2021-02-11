IFR：FWD富衛集團擬最早9月啟動美國IPO
文章日期：2021年8月16日 15:37
路透社旗下IFR引述報道，FWD富衛集團據悉考慮最早9月啟動美國IPO，集資30億美元(約233億港元)。
據報，FWD母公司PCGI今年6月已入紙申請上市；高盛、匯豐、摩通、大摩牽頭有關交易。
IFR早前報道，FWD有計劃在美國及新加波上市，以維持其股權結構；另外，亦有報道稱FWD擬曾在今年中在港上市，但股權結構限制其計劃。
FWD發言人拒絕置評。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
中汽協稱8月上旬重點車企產量按年跌34% 吉利、比亞迪挫逾7%
宏利邀吳君如、MIRROR呂爵安化身「命運使者」 拍退休方案宣傳片