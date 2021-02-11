據報，FWD母公司PCGI今年6月已入紙申請上市；高盛、匯豐、摩通、大摩牽頭有關交易。

IFR早前報道，FWD有計劃在美國及新加波上市，以維持其股權結構；另外，亦有報道稱FWD擬曾在今年中在港上市，但股權結構限制其計劃。

FWD發言人拒絕置評。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

中汽協稱8月上旬重點車企產量按年跌34% 吉利、比亞迪挫逾7%

滬指終止兩連跌 埋單升0.03%

金發局：僱主僱員對本港金融服務業前景保持樂觀

宏利邀吳君如、MIRROR呂爵安化身「命運使者」 拍退休方案宣傳片

【有片：埋身擊】道指期貨現倒轉錘頭形態 或逆轉回落

《幫你格價》：人幣看俏 高息定存料賺息賺價

中國企業據報高薪招募前監管部門官員 以應對整頓風暴

匯豐斥5.75億美元收購安盛新加坡

海豐國際中期多賺3倍 息1元