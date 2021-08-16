汽車股向下，吉利（0175）現報26.4元，跌7.21%；比亞迪（1211）現報253.2元，跌7.39%；華晨中國（1114）現報7.3元，無升跌；廣汽集團（2238）現報7.06元，跌1.67%；東風集團股份（0489）現報7.07元，跌3.28%；長城汽車（2333）現報32.7元，跌5.49%；北京汽車（1958）現報2.8元，跌2.44%；慶鈴汽車股份（1122）現報1.66元，跌0.6%；小鵬汽車（9868）現報148.9元，跌4.55%；理想汽車（2015）創上市新低，見105.3元，現報107.2元，跌6.46%；五菱（0305）現報1.52元，跌6.17%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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