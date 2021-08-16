中汽協稱8月上旬重點車企產量按年跌34% 吉利、比亞迪挫逾7%
文章日期：2021年8月16日 15:12
內媒引述「中汽協會數據」微信公眾報道，中汽協根據業內11間汽車重點企業的旬報數據整理顯示，2021年8月上旬，11間重點企業汽車生產完成31.2萬輛，按年下降34%。其中，乘用車生產按年下降29.5%；商用車生產按年下降66.4%。
汽車股向下，吉利（0175）現報26.4元，跌7.21%；比亞迪（1211）現報253.2元，跌7.39%；華晨中國（1114）現報7.3元，無升跌；廣汽集團（2238）現報7.06元，跌1.67%；東風集團股份（0489）現報7.07元，跌3.28%；長城汽車（2333）現報32.7元，跌5.49%；北京汽車（1958）現報2.8元，跌2.44%；慶鈴汽車股份（1122）現報1.66元，跌0.6%；小鵬汽車（9868）現報148.9元，跌4.55%；理想汽車（2015）創上市新低，見105.3元，現報107.2元，跌6.46%；五菱（0305）現報1.52元，跌6.17%。
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