集團主席陳鑑光表示，目前對他們最大的挑戰，在於提升產能，及如何將產品如咖啡機內的部件合格率提高至99%或以上，當中又涉及生產工序自動化。目前集團的自動化生產比率為15%，他希望用3年時間提高至95%，並將每條生產線使用人手由現時的55人降至15人，再將人力調配，令產能比目前增加3倍。

陳偉明補充，現時產能使用率已告爆滿，因此今、明兩年將分別增加50%產能，配合需求。單是到今年底的資本開支使費約2879萬元。集團原先上市時規劃用作機械化及自動化的開支則為5030萬元。

現時登輝有93.6%生意源自歐洲，當中大部份生意與

煮食器具相關，並以咖啡機作主打，陳偉明稱，其咖啡機及煮食產品定位中高端，售價5000至6000元。雖然上半年物流略為受阻。運輸成本持續上升，但是自7月份起已回復順暢，加上他們是以裝運船上交貨價(FOB)計價，因此買家要承擔物流成本及延遲到岸風險，登輝在期間亦難免承擔儲存費。以6月底集團存貨值達1.76億元，較去年底增1.14倍，主要受到鹽田港防疫控制致貨品未能落船有關，但是到7月份已回復正常及回落。現時亦偶然使用中歐列車發貨。

陳鑑光指出，即使美國亞馬遜封殺內地電商產品銷售，但是集團非經亞馬遜作主力銷售渠道，而是經客戶銷售。反而將來他們有意增加在亞洲銷售，並以探索線上內銷及印尼市場為主，同時亦探索及研究發展睡眠呼吸機市場的機會。不過大前提是要確保有產能應付為主。陳偉明則說，受美國關税問題影響，集團在美國市場的銷售比例巳由2019年度的5.5%，大降至今年上半年的1.1%，並尋求開發內地及南美市場，但是內銷市場的毛利率則較低。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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