研究報告題為《未來的職場展望：香港可持續發展及數碼經濟下的金融人才》，通過與金融機構高級管理人員的訪談和座談會，以及對大專學生和在職行業從業者的問卷調查，勾勒出本港 ESG 和金融科技人才的供需情況，並確保本港在制定和實施人才策略方面保持前瞻性。

研究報告提出政策建議，包括為不同界別制定和更新核心能力路線圖；協調和評估實習及學徒計劃；提供補貼以支援香港專業人士在海外及內地實習；鼓勵私營金融科技企業參與課程研發和應用；引入ESG課程作為金融相關學科必修科目；及擴展持續進修基金（CEF）可獲發還款項課程，以涵蓋更多金融科技及ESG方面的專業培訓。

李律仁表示，金融機構在招攬人才時越來越看重具有跨學科專業知識的條件，例如要求兼備精通科技和紮實的金融知識。他又指，雖然僱主和僱員皆對本港及其金融服務業的前景保持樂觀態度，但仍需要留意業界瞬息萬變的發展，以及國際市場的激烈競爭。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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