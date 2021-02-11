宏利邀吳君如、MIRROR呂爵安化身「命運使者」 拍退休方案宣傳片
文章日期：2021年8月16日 14:52
宏利公布，集團邀請影星吳君如、MIRROR成員呂爵安 (Edan) 拍攝最新的退休方案宣傳片。兩人於片中扮演「命運使者」，探討不同人生的未來和退休大計，務求提高市民及早準備退休意識。
吳君如於宣傳片中提到，退休要「話退就退」，先要有齊三大支柱: 累積財富 、健康保障同退休入息。
該宣傳片將於電視同其他社交媒體平台同步播出，大型廣告亦會相繼進駐港鐵九龍塘、銅鑼灣、香港站以及各大交通工具，期望提高大眾及早籌備退休意識。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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