報道引述獵頭公司的數據，最受追捧的是來自金融體系監管機構以及工商信息等部委的官員，在一些情況下，公司給出的報酬達到近50萬美元（約390萬港元），大約是公務員平均薪酬的60倍。

獵頭公司米高蒲志駐上海董事Jacqueline Qin表示，一些公司客戶給出的報酬超過300萬元人民幣，對合適的候選人實際上是「預算不封頂」。

報道指，從激增的薪酬可以看出，在中國想挖到一名頂尖官員並非易事，前監管官員加入民營部門的行為會受到嚴密審查。獵頭公司表示，可能整頓行動的全面性也讓公司把目標定得很高，至少是部門副主管級別的官員，而這些人的供應相對匱乏。例如證券監管部門和各部委的此類官員必須在離職3年後才能在被監管的公司任職。對於級別較低的公務員會縮短至兩年。

報道引述獵頭公司指出，如果一位政府官員已經達到部門主管級別，其政治生涯就更加明朗和確定。「讓他們為了錢而放棄並不容易。他們也明白，如今這是一項非常艱巨的工作，企業的要求有時是無法實現的。」

惟報道提到，鑑於誘惑之大，仍是有政府官員選擇進入商界，例如原中國證監會發言人鄧舸去年出任國信證券總裁。另一位證監會官員郭旭東去年加入武漢當代科技，擔任副董事長。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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