通脹方面，預計工業通脹壓力可能持續存在，生產者價格指數（PPI）可能會在未來幾個月保持8%的上方。政策方面，花旗預計，2021年下半年政策的收緊可能更加顯著，但總體而言，花旗認為央行將保持格外謹慎，以避免對市場造成衝擊。

花旗：下半年人民幣有升值空間

若手持1萬元（人民幣，下同）資金，只做一般存款，以大新為例，12個月定存為0.6厘，1個月定存為0.4厘。例如1萬元存款12個月利息，每年利息收入為60元。如果大家勤力尋找高息存款，利息回報可以多出3倍。以中信國際銀行為例，如果存放新資金達1萬元，1個月息率為1.85厘，12個月達2.65厘，利息收入由185元至265元。除了信銀國際外，交銀香港的存款息率12個月稍較中信國際為低，只有2.3厘，但其6個月定存卻吸引，達2.35厘，較12個月息率為高。

「食息一族」若資金較為豐厚，可捕捉投入新資金以享短期高息的機會。如信銀國際及南商都推出7日高息存款優惠，存款息率達10厘，其中南商須達3萬元或以上。

富邦銀行則需要開立定存戶口存入10萬元，便可獲1個月8.8厘年息，3個月也可以達4.88厘年息。若有新資金達30萬元或以上，存款期最長達12個月，息率達2.3厘，而投入100萬元新資金，息率2.5厘。華僑永亨則要20萬元新資金，2個月可獲2厘，而6個月則達2.6厘，12個月只有2.7厘。惟暫時未有7天短期高息。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享分析，人民幣獲官方指導下，不會持續走弱，預料離岸人民幣會維持在6.4水平，甚至會有機會升至6.28。王良享認為，在科技公司受到打擊後，教育公司的政策突然發生變化，引起對股票市場一系列行業擔憂，避險情緒在中國出現。房地產行業融資限制及新冠疫情擴大的迹象也對增長預期構成壓力，人民幣匯價長線來說未必會急挫，建議可敍做6個月或更長的人民幣定存計劃，以鎖定利息回報。

特高息一般給予超短期新資金

至於華僑永亨財資處李若凡表示，人民幣上周走勢偏弱之後回升，主因是美元全面下跌，至於經濟數據方面，早前公布的中國7月社融增量、新增人民幣貸款，以及M2均不及預期。除了地方政府發債緩慢，意味着疫情和極端天氣可能打擊了融資需求。

展望未來，若8月信貸數據繼續轉弱，央行或再度降準。除以因素影響人民幣走勢外，美元因素也不可不提，若美元進一步上升，因為美國經濟數據持續改善，現時觀察美元在區間波動，人民幣走勢較為平穩，預期會在6.45至6.5內波動。

除了超短期高息人民幣存款，這類存款均以新資金作為招徠，但亦有部分給予存戶高息，不需要存入新資金。如果要超過1厘存款息率，包括有中銀香港（2388）、東亞（0023） 、招商永隆（0096）及華僑永亨。以中銀香港為例，存戶要選用「綜合理財服務」的個人客戶經網上銀行或手機銀行1萬元人民幣以上開立1、3、6或12個月「現有資金特優定期存款 」，存戶若己是其「中銀理財」客戶，12個月存款期可獲1.5厘。招商永隆在網上開戶，承做人民幣存款，1個月已達2.25厘，存款額要達10萬元至99.99萬元。華僑永亨則存入2萬元，3個月則可獲2.25厘年息。

虛擬銀行藉優惠利息吸客

至於虛擬銀行也有優惠，而一年定期存款以小米（1810）旗下虛擬銀行、天星（Airstar Bank）的2.3厘作招徠，其存款額只需1000元起，而可以有1個月至12個月存款期可以選擇。其中1個月則較低，只有1.4厘。

最後是有機構標榜高息但其實是人民幣掛鈎存款，這不等同人民幣定期存款，不受存款保障計劃所保障。存款保障計劃保障存款人，一旦計劃的成員銀行倒閉，存款人將可獲得賠償。此外，投資人民幣掛鈎存款產品也不等同直接購買貨幣。人民幣掛鈎存款其實是包含衍生工具（例如人民幣期權）的結構產品。

人民幣匯率的升跌會影響人民幣掛鈎存款的最終回報，倘匯率走勢與預期相反，最終的潛在虧損便可能抵消（或甚至超過）潛在回報（即所收取的利息）。此外，人民幣掛鈎存款通常與香港的離岸人民幣匯率（稱為CNH）掛鈎。雖然在岸人民幣（稱為CNY）及離岸人民幣所指的是同一種貨幣，但它們是分別在兩個市場上買賣，受到並不完全一樣的因素影響。CNY與CNH的匯率未必相同，它們的匯率走勢亦可能不一樣。若存做人民幣定存，除了比較高息外，最好是不急於轉換為其他貨幣，以防匯率風險。

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