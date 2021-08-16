科技股捱沽，恒生科技指數跌2.39%。騰訊（0700）跌3%，美團（3690）跌半成，雙雙再次失守10天線。電動車、光伏、風電等碳中和概念受壓，比亞迪股份（1211）、贛鋒（1772）跌6%、7%，信義光能（0968）跌3.5%。贛鋒跌穿20天線，走勢轉弱，短線博反彈要小心。航運、醫療跌幅較大。重型機械股亦有回吐。舊經濟行業保險中資券商、內房水泥做好。體育用品、啤酒、乳業、電腦、家電等消費股表現也較佳。

據《中國水泥網》數據顯示，進入8月中旬時間，雖然內地一些地區仍有降雨或疫情管控影響，水泥需求尚在逐漸走出淡季的恢復階段，但上周多地水泥價格繼續上漲，主要集中在中南和西南地區，且幅度較大。若然水泥價格可以於現水平逐步回穩反彈，進入10月、11月的需求旺季後會出現一輪升勢。

海螺水泥（0914）的股價上月跌至36元附近喘定反彈，10天線及20天線回升，並快升穿50天線，中線走勢改善。短線正沿10天線向上，惟料45元附近會有較大阻力。短線止蝕位可設於20天線。

劉思明

投資版副主編